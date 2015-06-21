В течение дня боевики 48 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО - штаб
20:00, 21 июня 2015Война
0 0
Как сообщили в пресс-центре АТО, больше всего обстрелов было на донецком направлении.
REUTERS
Из 120-мм минометов, гаубиц калибра 152 мм и вооружения танков боевики обстреливали Авдеевку, Опытное, Пески, Водяное, шахту "Бутовка", Березовое и Карловку.
Кроме того, из танков и минометов обстреливали инфраструктуру Первомайского.
Читайте такжеБоевики из "Градов" снова обстреляли Попасную
В районе Марьинки стреляли из снайперского оружия и минометов калибра 120 мм.
Луганское возле Артемовска обстреливали из 152-мм артиллерийских систем, Мироновское - из минометов.
Сообщается, что возле Крымского военные отбили вооруженную провокацию "диверсионно-разведывательной группы" боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter