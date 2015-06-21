В течение дня боевики 48 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО - штаб

Из 120-мм минометов, гаубиц калибра 152 мм и вооружения танков боевики обстреливали Авдеевку, Опытное, Пески, Водяное, шахту "Бутовка", Березовое и Карловку.

Кроме того, из танков и минометов обстреливали инфраструктуру Первомайского.

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В районе Марьинки стреляли из снайперского оружия и минометов калибра 120 мм.

Луганское возле Артемовска обстреливали из 152-мм артиллерийских систем, Мироновское - из минометов.

Сообщается, что возле Крымского военные отбили вооруженную провокацию "диверсионно-разведывательной группы" боевиков.