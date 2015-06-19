Боевики за сутки совершили около 90 обстрелов, ночью снова произошли две попытки штурма - штаб

За минувшие сутки боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований 90 раз нарушали условия прекращения огня в зоне проведения АТО.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Вдоль всей линии разграничения сторон преступники били по позициям украинских войск из РСЗО «Град», артиллерии, боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под вечер боевики заметно активизировались. В общем за ночь они 55 раз обстреливали украинских военных и дома мирных жителей.

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Мощные 152-мм гаубицы били по Широкой Балке, недалеко от Артемовска, и Широкиному. В районе Мариуполя со 120-мм минометов наемники били по Чермалыку.

"Недалеко от Донецка Пески, Опытное, Красногоровку и Марьинку захватчики методично обстреливали из стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. После полуночи российско-террористические бандформирования обстреляли Золотое и Сокольники, что на Луганщине", - отметили в штабе.

Но наиболее активно террористы обстреливали позиции сил АТО в Марьинке, совершив не менее десяти обстрелов. Наемники Кремля использовали 120-мм минометы, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.

Под плотным огневым прикрытием ДРГ оккупантов дважды попытались выбить силы АТО с позиций. Однако подобные попытки снова обернулись потерями для боевиков, и они отступили.