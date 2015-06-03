В Минобороны считают, что боевики пытаются спровоцировать ВСУ накануне саммита G7

Российская Федерация перед саммитом "Большой семерки" пытается втянуть Вооруженные силы Украины в конфликт, чтобы продемонстрировать вину украинской стороны в нарушении Минских договоренностей.

Об этом сегодня в эфире "5 канала" в ходе марафона "Украина превыше всего" заявил главный инспектор по гуманитарному и социальному обеспечению главной инспекции Министерства обороны Украины Валентин Федичев.

"Скорее всего, то что произошло в Марьинке, – это попытка втянуть Вооруженные силы Украины в ту провокацию, в ту ловушку, которую для нас подготовили боевики, чтобы показать именно активность украинских сил накануне саммита "Большой семерки" и обвинить нас", - подчеркнул он.

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Впрочем, по информации Федичева, такие планы не увенчались успехом, поскольку украинские бойцы удачно отбили штурм, нанеся ощутимое поражение бандитам. По его словам, украинцам удалось сохранить все свои опорные пункты, боевики же отступили.

Кроме того, Федичев сообщил, что сегодня в ходе наступлений бандформирований были ранены 7 украинских бойцов, ни один боец АТО не погиб. Однако он отметил, что это предварительные данные. Окончательная информация, по его словам, должна появиться вечером или утром. "Командиры в итоговых донесениях укажут точную цифру. И мы об этом будем знать уже вечером", - добавил Федичев.