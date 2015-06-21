Наблюдатели ОБСЕ заметили на территории "ДНР" танки и "Гвоздики"

Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение двух танков Т-72 через г. Шахтерск, который находится под контролем бандформирования "ДНР". 4 бронированных машины и 11 танков были замечены на восточных окраинах г. Зугрэс", - заявил он.

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Также беспилотник ОБСЕ зафиксировал 10 танков и 27 бронированных машин в Комсомольском и 4 САУ "Гвоздика" вблизи с. Васильевка.

"Эти населенные пункты находятся достаточно близко от линии разграничения состоянию на 19 сентября 2014 года, поэтому тяжелая техника НВФ должна покинуть эти территории", - подчеркнул представитель АП.