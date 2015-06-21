Наблюдатели ОБСЕ заметили на территории "ДНР" танки и "Гвоздики"
Спецмиссия ОБСЕ задокументировала факты нарушения Минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение двух танков Т-72 через г. Шахтерск, который находится под контролем бандформирования "ДНР". 4 бронированных машины и 11 танков были замечены на восточных окраинах г. Зугрэс", - заявил он.
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Также беспилотник ОБСЕ зафиксировал 10 танков и 27 бронированных машин в Комсомольском и 4 САУ "Гвоздика" вблизи с. Васильевка.
"Эти населенные пункты находятся достаточно близко от линии разграничения состоянию на 19 сентября 2014 года, поэтому тяжелая техника НВФ должна покинуть эти территории", - подчеркнул представитель АП.