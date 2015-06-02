Боевики перестали маскировать бронетехнику во время перевозок

09:18, 02 июня 2015
Война
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Боевики перестали маскировать бронетехнику во время перевозок в зоне противостояния на Донбассе.

REUTERS

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное сопротивление». Отмечается, что техника даже не тентуется.

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По данным группы, в течении суток зафиксировано активное перемещение автотранспорта боевиков вдоль трассы Луганск – Донецк, а также вдоль нескольких основных рокад. «Наиболее оживленными участками перемещения автотранспорта боевиков были Донецк, Луганск и их окрестности, трасса от Амвросиевки на Старобешево и Иловайск, на Тельманово и далее на юг к Новоазовску, Макеевка, Енакиево, а также отрезок от Алчевска-Перевальска на Стаханов и Перовомайск», - сообщает «ИС» и отмечает, что «боевики активно используют автотранспорт для проведения ротации и переброски живой силы в пределах Донецка, Ясиноватой и Горловки».

«Информационное Сопротивление» также фиксирует накопление в Петровском районе Донецка сразу нескольких бандформирований - так называемые «батальоны 5-й мотострелковой бригады ВС ДНР», количество приданных им танков - 24-25 единиц (часть танков используются в качестве «кочующих» в полосе от населенного пункта Марьинка до населенного пункта Шумы).

«ИС» сообщает, что в самом Донецке боевики организовали восстановление, ремонт и техническое обслуживание бронетехники на ряде предприятий города. Ремкомплекты и соответствующие запчасти стали массово поступать с территории РФ через Иловайск.

Зафиксирована переброска на Донецк через Еленовку формирования боевиков в количестве 55-60 чел. на 3-х БТР и 1 БМП-2 (при нескольких грузовиках).

Отмечен маневр танков боевиков в районе Тельманово-Гранитное (3 единицы отведены с передовых укреплённых и замаскированных позиций вглубь позиций террористов).

«Отмечается периодическое движение трейлеров с бронетехникой боевиков (в основном подбитой и неисправной) от Луганска на Краснодон и через Красный луч – Антрацит на Должанский. За сутки «ИС» зафиксировано 8 трейлеров.

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