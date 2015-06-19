ОБСЕ фиксирует значительное количество оружия боевиков в запрещенных Минскими соглашениями районах

Об этом говорится в отчете миссии по 18 июня, опубликованном сегодня.

Наблюдатели ОБСЕ в очередной раз отмечают, что несмотря на утверждение, что процесс отвода тяжелого вооружения был завершен, миссия фиксирует перемещения такого вооружения в тех районах, которые в соответствии с Минскими соглашениями, нарушают определенные места для отвода и расположение вооружения для обеих сторон.

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В частности, в районах подконтрольных боевикам "ЛНР", специальная мониторинговая миссия видела 33 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" (122-мм калибра); 12 гаубиц Д-30 (122-мм), которые были на буксире. При этом представитель "ЛНР" сообщил, что место, где были замечены эти виды вооружения, используется для военных учений.

Вместе с тем, в том же районе были замечены 15 основных боевых танков (Т72 и Т64), которые, по мнению представителей ОБСЕ осуществляли тренировки; шесть 100-мм противотанковых пушек Т-12 "Рапира", 11 реактивных систем залпового огня (БМ-11 "Град") и шесть 152-мм гаубиц 2А65 Мста-Б, которые были на буксире. Также, миссия зафиксировала один грузовик "Урал", на которой был установлен зенитный пулемет ЗСУ-23 и еще шесть танков Т-64.

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На подконтрольной правительству Украины территории, миссия зафиксировала одну 122-мм артиллерийскую установку, скрытую в камуфляж; один танк Т-64 и еще один танк Т-72, которые перевозились на грузовиках.

Кроме того, на подконтрольных территориях "ДНР", миссия увидела сосредоточения 24 танков Т-72, которые по оценке наблюдателей осуществляли учебные маневры.

Также над территорией "ДНР" беспилотный летательный аппарат миссии определил четыре гаубицы, 11 бронетранспортеров и сосредоточение еще 11 танков в районе Мичурино(63 км к югу от Донецка) и еще 10 танков вокруг Комсомольского (43 км к югу от Донецка).