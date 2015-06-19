Защита "Торнадо" намерена обжаловать арест командира роты
Защита командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко планирует подавать апелляцию на его арест.
Об этом заявил адвокат бойцов спецроты Сергей Погосян, передает "Радио Свобода".
Погосян отметил, что решение об аресте суд выдал ему в пятницу, а полный текст решения суд объявит 22 июня.
«С 22 июня у нас будет право на подачу апелляции. Конечно же, мы ее подадим», – заявил адвокат.
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По словам Погосяна, задержанные бойцы роты подверглись пыткам во время допросов.
Как сообщал УНИАН, командира и еще семерых бойцов «Торнадо» арестовали 17 июня на два месяца по решению Печерского районного суда Киева.
Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал накануне приказ о расформировании роты «Торнадо», которая сейчас служит в зоне АТО.
17 июня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в роте «Торнадо» возникла преступная группа, которая на Луганщине незаконно удерживала местных жителей, совершая против них насильственные действия: побои, истязания, причинение телесных повреждений и особо жестокое сексуальное насилие по указанию и непосредственном участии командира роты Руслана Онищенко.