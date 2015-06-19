Защита "Торнадо" намерена обжаловать арест командира роты

14:40, 19 июня 2015
Война
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Защита командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко планирует подавать апелляцию на его арест.

Торнадо / obukhiv.info

Об этом заявил адвокат бойцов спецроты Сергей Погосян, передает "Радио Свобода".

Погосян отметил, что решение об аресте суд выдал ему в пятницу, а полный текст решения суд объявит 22 июня.

«С 22 июня у нас будет право на подачу апелляции. Конечно же, мы ее подадим», – заявил адвокат.

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По словам Погосяна, задержанные бойцы роты подверглись пыткам во время допросов.

Как сообщал УНИАН, командира и еще семерых бойцов «Торнадо» арестовали 17 июня на два месяца по решению Печерского районного суда Киева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал накануне приказ о расформировании роты «Торнадо», которая сейчас служит в зоне АТО.

17 июня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в роте «Торнадо» возникла преступная группа, которая на Луганщине незаконно удерживала местных жителей, совершая против них насильственные действия: побои, истязания, причинение телесных повреждений и особо жестокое сексуальное насилие по указанию и непосредственном участии командира роты Руслана Онищенко.

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