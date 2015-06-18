Бойцы "Торнадо" отказываются разоружаться и угрожают стрельбой - Матиос

Об этом сообщил главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Анатолий Матиос, передает "Украинская правда".

Он напомнил, что глава МВД подписал приказ о расформировании роты "Торнадо", отправил в Северодонецк замминистра, руководителей департамента внутренней безопасности и общественной безопасности, а также представителя Нацгвардии "для обеспечения беспрекословного разоружения этих лиц".

"Те 170 человек, которых сейчас 100 официально оформлены в милиции и около 70 человек – это неизвестные люди, вооружены и находятся на территории базы", - отметил он.

Читайте такжеБойцы роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений - ГПУ

Кроме того, Матиос сообщил, что там огромное количество оружия, а также боевых припасов.

"Ночью после вчерашнего отказа пустить следственно-оперативную группу сотрудниками милиции роты "Торнадо", которыми руководит Николай Цукур, установленные боевые точки, автоматические гранатометы в определенных местах, фактически заблокировано подход к этой базе. Заминированные транспортные средства, и в случае решительных действий или приближения следственно-оперативной группы к базе они сказали, что будут стрелять", - сообщил главный военный прокурор.

Также он выразил надежду, что министр внутренних дел сможет добиться разоружения роты "Торнадо", которая вышла из подчинения и не выполняет приказы.

Он добавил, что в случае отказа работники органов внутренних дел в случае вооруженного сопротивления будут вынуждены применить оружие.

При этом Матиос подчеркнул, что значительное количество работников милиции роты "Торнадо" - бывшие осужденные.

"Командир этой роты Торнадо Онищенко ранее был осужден за насильственные преступления, в том числе покушение на изнасилование и хулиганство, грабежи. Пять раз он совершал правонарушения", - утверждает главный военный прокурор.

Читайте такжеАваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо"

На уточняющий вопрос, каким образом они тогда попали в структуру МВД, он ответил: "Я думаю, это станет предметом исследования в уголовном производстве".

Кроме того, Матиос отметил, что задержание представителей "Торнадо" никоим образом не связано с их борьбой с контрабандой.

"Первое, контрабанды нет. Второе, подчеркиваю, все случаи их остановки поездов произошли в конце мая и в начале июня. Уголовные производства по преступлениям, которые они совершили, состоялись еще в марте. Это совсем не связанные вещи", - сообщил он.

Матиос напомнил, что уголовное производство в отношении "Торнадо" было зарегистрировано в марте 2015 года по 255 статье УК - создание преступной организации, "которую создал и втянул в преступную деятельность на совершение тяжких преступлений командир этой роты лейтенант Онищенко".

"Задокументированы показания потерпевших, свидетелей, в том числе те, которые они подтвердили в суде о том, что бойцами под руководством Онищенко совершались тяжкие и особо тяжкие преступления - превышение служебных полномочий, пытки, покушение на убийство, незаконное лишение свободы, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении одного из пострадавших мужского пола в присутствии значительного количества бойцов роты "Торнадо", - сказал он.

"Они это все снимали на видео, все принимали участие в этом извращенном сексуальном акте в отношении потерпевшего. Потерпевший находится под охраной, дал показания. Есть свидетели, проведены экспертизы, которые подтвердили наличие телесных повреждений в результате этих преступных действий", - добавил Матиос.

"Кроме того, за период с марта и апреля они незаконно лишили свободы более 10 человек", - отметил он и добавил, что в среду обратился к министру внутренних дел с ходатайством и требованием обеспечить безусловное разоружение батальона, поскольку обыск на базе роты "Торнадо" не смог состояться, поскольку и.о. командира роты Николай Цукур отдал команду применять оружие к следственно-оперативной группе.