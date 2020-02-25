Оккупанты активизировали разведку позиций ОС с огневой поддержкой артиллерии - Минобороны

ВСУ продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и находятся наготове к коварным вражеским действиям со стороны российско-оккупационных войск.

Командование российско-оккупационных войск активизировало ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил в ночное время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«Командование российско-оккупационных войск активизировало ведение разведки позиций подразделений Объединенных сил, особенно в ночное время», - заявил он.

При этом, по словам Гуцуляка, противником нарабатывается практика обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения.

«Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил», - добавил пресс-секретарь Минобороны.

По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и находятся наготове к коварным вражеским действиям со стороны российско-оккупационных войск.