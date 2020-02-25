На Донбассе оккупанты бьют из запрещенных минометов, за сутки – 5 нарушений тишины

Потерь среди украинских бойцов за прошедшие сутки не было.

В течение 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Талакивки – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм - 10 мин; в районе населенного пункта Шумы – из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, в течение 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая, в частности, из запрещенного вооружения.