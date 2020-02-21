Во Львове отдали последнюю дань уважения бойцу после трех ДНК-экспертиз (видео)

Михаила похоронили в Днепре как неизвестного солдата в 2014 году.

Во Львове попрощались с военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаилом Турчином. Последнюю дань уважения отдали на плацу воинской части, где он служил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Погиб 35-летний боец в сентябре 2014 в Луганской области. Тогда военные попали в засаду, погибли 20 десантников.

«Это была подлая засада. Они подняли наш государственный флаг, парни остановились. У них сразу начали стрелять», – вспоминает побратим погибшего Игорь Бездух.

Михаила похоронили в Днепре как неизвестного солдата, но с тех пор провели три ДНК-экспертизы, потому что отец до последнего не верил, что погибший – его сын.

Последний покой боец найдет сегодня на Прикарпатье.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток пророссийские террористы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военнослужащих.