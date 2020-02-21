На Донбассе не утихают обстрелы: за сутки оккупанты 10 раз нарушили перемирие

Потерь среди украинских защитников на протяжении прошедших и текущих суток нет.

На протяжении минувших суток пророссийские террористы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Враг, в частности, вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Девять обстрелов в четверг было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Восток", в частности вблизи Новомихайловки, Пищевика, Павлополя, Марьинки, Лебединского, Красногоровки и Старогнатовки. В районе ОТГ "Север" боевики открыли огонь неподалеку Новозвановки.

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"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток террористы четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов. В частности, недалеко от Красногоровки, Павлополя, Лебединского. Сегодня потерь у ВСУ нет, уточняют в штабе ООС.