Зеленский: провокация на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Президент подчеркивает, что Украина имеет мощную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что провокация на Донбассе не изменит курс на прекращение войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, в повестке дня заседания СНБО было, в частности, обсуждение «провокации, которая состоялась сегодня утром на контактной линии».

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«Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают, армия, соответственно, сильно ответила... Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров, курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения.