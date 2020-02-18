Один военный погиб, еще четверо были ранены в результате боя на Донбассе

Бой возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный, начавшийся сегодня утром, закончился.

Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения в результате боя возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Там отметили, что сейчас бой возле указанных населенных пунктов закончился. «Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины», - отметили в штабе.

Указывается, что в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.

«Продолжаем защищать Украину от агрессора», - подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.