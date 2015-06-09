В Минобороны заявили, что Украина отвела все тяжелое вооружение на установленные расстояния

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

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«ВСУ отвели все тяжелое вооружение на установленные расстояния. Места его дислокации находятся под постоянным мониторингом ОБСЕ», - заявила она.