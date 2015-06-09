В Минобороны заявили, что Украина отвела все тяжелое вооружение на установленные расстояния
10:09, 09 июня 2015Война
1193 0
Силы антитеррористической операции отвели все тяжелое вооружение на установленные расстояния.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСтороны конфликта на Донбассе еще не предоставили перечень отведенного тяжелого вооружения - ОБСЕ
«ВСУ отвели все тяжелое вооружение на установленные расстояния. Места его дислокации находятся под постоянным мониторингом ОБСЕ», - заявила она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter