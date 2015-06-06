Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных из тяжелого вооружения

Сегодня боевики продолжили обстреливать позиции сил АТО в районе Гранитного и Староигнатьевки, применяя тяжелое вооружение, в частности, артиллерию калибра 122 миллиметра и 120-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«С полуночи значительно возросло количество случаев применения реактивных систем залпового огня. Трижды из «Градов» была обстреляна Староигнатьевка Донецкой области. Также из таких систем вооружения били по Гранитному и Богдановке. Днем банды российско-террористических войск продолжили обстреливать позиции наших подразделений в этом районе из артиллерии калибра 122 миллиметра и 120-мм минометов», - говорится в сообщении.

Ситуація в зоні АТО станом на 18.00 годину 6 червня 2015 року.Станом на цей час ситуація в зоні АТО залишається напру... Posted by Прес-центр АТО on 6 червня 2015 р.

На Артемовском направлении удары вражеской артиллерии более 120 мм зафиксированы в Ленинском и Луганском.

Широкино дважды было обстреляно из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 10 получили раненияНа Луганщине по населенному пункту Крымское боевики били из гранатометов.

В очередной раз представители ОБСЕ сообщили о препятствовании работы их миссии со стороны боевиков на оккупированных территориях.