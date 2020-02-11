"Стреляют каждые 2-3 часа": в сети появилось сильное видео бойца ООС о ситуации на передовой

В частности, боец рассказал о личной мотивации службы в районе ООС.

В сети появилось сильное видео украинского военнослужащего, который рассказывает о ситуации на передовой в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области, где ежедневно происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.

Ролик появился на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

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"Стреляют из села. Стреляют от трансформатора, с угла, где посадка. Но сейчас туман, особо не видно. Ходят оттуда. Работают по нам. Там их окопы. Стреляют и перемирия не хотят. Так в течение дня через 2-3 часа. Такого, чтобы целый день не стреляли, такого тут нет. Они постоянно работают. Бывает, в ночное время больше активны, чем днем. Даем ответ, если есть угроза жизни", – рассказал боец ВСУ Олександр.

По его словам, он уже был на этих позициях в 2017 году, а теперь вернулся снова. Также боец рассказал о личной мотивации службы в районе ООС.

"Дал присягу на верность народу и пришел сюда. Как и все остальные. Мы все пришли сюда ради одного – остановить войну здесь, Донбасс вернуть, Луганскую область. Тут половина оттуда служит", - рассказал боец.

Как сообщал УНИАН, в течение 9 февраля вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец получил ранения.