Под Николаевом проходят масштабные военные учения - задействована авиация (фотогалерея)

Под Николаевом на общевойсковом полигоне "Широкий Лан" продолжаются масштабные учения подразделений воздушно-десантных войск. По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, десантники отработали выполнение задач по назначению: совершили марш на штатной технике, десантирование, рейдовые действия с боевой стрельбой.

Вместе с ними свою долю отработали задачи штурмовая и транспортная авиация, вертолеты, инженерные подразделения, артиллерия.

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Особенностью маневров было то, что в основу легенды обучения ВДВ заложено реальные события последнего года, в частности, проведение АТО на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море проходят двухдневные совместные учения ракетного эсминца США USS Ross и флагмана ВМС Украины фрегата "Гетьман Сагайдачный".