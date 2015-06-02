В Черном море проходят совместные учения украинских и американских ВМС

Совместные учения, начавшиеся 1 июня, проводятся с целью "убедить союзников по НАТО и региональных партнеров США в готовности работать в тесном контакте с ними для повышения морской безопасности и стабильности в регионе", - сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на официальное сообщение Шестого флота ВМС США.

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"Сотрудничество с нашими партнерами в Черном море способствует укреплению региональной осведомленности. Военно-морские учения с такими партнерами, как Украина, позволяют увеличить наши общие возможности и взаимодействие", - отметил капитан американского эсминца Тедд Горман.

"Как всегда, их действия очень профессиональны, сотрудничество с ними сегодня укрепило наши отношения", - подчеркнул он.