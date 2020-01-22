"Парень, которого я любила": известная волонтер сообщила о гибели 22-летнего бойца на Донбассе (фото)

22-летний волынянин погиб сегодня от пули снайпера.

На Донбассе сегодня, 22 января, в День соборности, от пули снайпера погиб 22-летний украинский военнослужащий Николай Сорочук.

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Об этом на своей странице в Facebook написала известная украинская волонтер, медик Ярина Чорногуз.

«Сегодня ушел из жизни парень, которого я любила. Люблю. Сегодня ночью он написал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "вгонит та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит», - написала она.

Информацию о гибели волынянина в комментарии Информационному агентству Волынские Новости подтвердил председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев.

Как сообщал УНИАН, оккупационные войска на Донбассе за прошедшие сутки трижды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди личного состава нет.