Боевики сосредоточили обстрелы на Донецком направлении, на Мариупольском было тихо всю ночь - штаб АТО
Большинство обстрелов на Луганском направлении боевики также совершили ночью.
С 18.00 часов минувших суток боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Из минометов калибров более 100 мм, артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия они неоднократно обстреливали Опытное, Пески, Каменку, Марьинку, Красногоровку, Старогнатовку и шахту Бутовку. По Верхнеторецькому огонь вел танк", - говорится в сообщении.
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Большинство обстрелов на Луганском направлении боевики совершили ночью. Из вооружения танков, артиллерии и гранатометов российско-террористические наемники вели огонь по Крымскому, Артема, Нижнетеплому. Кроме того, по Станице Луганской и Счастью стреляли из минометов и гранатометов.
По Золотому и Богуславскому работал автоматический гранатомет. А на Мариупольском направлении после 22.45 было тихо всю ночь.
Беспилотники террористов были зафиксированы в небе над Мариуполем, Новомарьевкой, Григоривкой, Тельмановым, Гнутовым и по маршрутам : Передельское – Счастье, Счастье – Веселая Гора, Петровка – Геёвка, Счастье – Станица Луганская, Желтое – Райгородка, Смелое – Крымское, Мариуполь – Володарское, Капитаново – Новоахтырка, Счастье – Милова Гора, Нижнетепле – Малиновое.
С 18.00 часов прошлых суток захватчики сосредоточили огонь на Донецком направлении. Из минометов калибров более 100 мм, арты...Posted by Пресс-центр АТО on 22 мая 2015 г.