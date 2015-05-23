Боевики сосредоточили обстрелы на Донецком направлении, на Мариупольском было тихо всю ночь - штаб АТО

С 18.00 часов минувших суток боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Из минометов калибров более 100 мм, артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия они неоднократно обстреливали Опытное, Пески, Каменку, Марьинку, Красногоровку, Старогнатовку и шахту Бутовку. По Верхнеторецькому огонь вел танк", - говорится в сообщении.

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Большинство обстрелов на Луганском направлении боевики совершили ночью. Из вооружения танков, артиллерии и гранатометов российско-террористические наемники вели огонь по Крымскому, Артема, Нижнетеплому. Кроме того, по Станице Луганской и Счастью стреляли из минометов и гранатометов.

По Золотому и Богуславскому работал автоматический гранатомет. А на Мариупольском направлении после 22.45 было тихо всю ночь.

Беспилотники террористов были зафиксированы в небе над Мариуполем, Новомарьевкой, Григоривкой, Тельмановым, Гнутовым и по маршрутам : Передельское – Счастье, Счастье – Веселая Гора, Петровка – Геёвка, Счастье – Станица Луганская, Желтое – Райгородка, Смелое – Крымское, Мариуполь – Володарское, Капитаново – Новоахтырка, Счастье – Милова Гора, Нижнетепле – Малиновое.