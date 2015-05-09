Боевики продолжают стрелять из артиллерии – горячее всего на Донецком направлении

Горячее всего выдалось на Донецком направлении, сообщает пресс-центр АТО.

Здесь боевики применили 152-миллиметровые пушки и 120-миллиметровые минометы. По несколько раз обстреливали Пески, Водяное, Авдеевку и Опытное. Из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они также вели огонь по Опитному. В Песках работал снайпер.

На Луганском направлении боевики стреляли по Крымскому и Новотошковке из 120-миллиметрового миномета, а в Станично-Луганском - из автоматического гранатомета, отмечают в пресс-центре АТО.

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Кроме того, в районе Мариуполя незаконные вооруженные формирования из гранатомета и стрелкового оружия дважды обстреляли Широкине. После 20 часов и до утра на Мариупольском направлении было тихо.

На Артемовском направлении, в районе Майорска работала вражеская артиллерия. А возле Кодемы и Санжаровки – были выстрелы из стрелкового оружия. Ночью боевики вели огонь по населенным пунктам Артемово и Опытное применяли 152- и 122-миллиметровую артиллерию.