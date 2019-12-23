Оккупанты с целью провокаций направляют людей на КПВВ после их закрытия - ГПСУ

Пророссийские наемники намеренно создают очередь, а после определенного времени работы КПВВ массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Российско-оккупационные администрации на Донбассе с целью провокаций направляют людей на КПВВ после их закрытия.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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«Пророссийские наемники намеренно создают очередь, а после определенного времени работы КПВВ массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку пересечение линии разграничения в темное время или вообще оставление людей на ночлег в так называемой «серой зоне» может значительного обострить ситуацию безопасности», - сказано в сообщении.

Так, в течение декабря подобные провокационные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское».

«Учтены 5 случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории Украины прибывало значительное количество граждан и автомобилей. По решению командующего Объединенных сил работа указанных КПВВ была продлена», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что пограничники из состава Объединенных сил всего с начала декабря организовали мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей, и их пропуска через линию разграничения.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнему графику работы КПВВ с 08.00 до 17.00.

Как сообщал УНИАН, ситуация на всех участках разведения сил в Донецкой и Луганской областях остается стабильной.