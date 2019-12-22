В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Ситуация на всех участках разведения сил в Донецкой и Луганской областях остается стабильной. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

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«На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, по обе стороны дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

На участках разведения №2 (вблизи Золотого) и №3 (в районе Богдановки и Петровского) обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.