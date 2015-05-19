В СБУ предрекают большие тюремные сроки задержанным российским военным

Об этом заявил руководитель центра освобождения пленных при СБУ Юрий Тандит, сообщает 112.ua.

Читайте такжеВзятый в плен российский спецназовец рассказал, что думает о войне против Украины

"Это настоящие военные российского спецназа, представители ГРУ. Они зашли к нам в Украину по легенде. Однозначно, это особенные пленные, которые были на чужой территории, на территории Украины, и они нарушали закон. Сейчас ими занимается высшее руководство государства, и, думаю, что Украина сделает все, чтобы этих людей эффективно обменяли, если будет принято такое решение. Если они будут под судом, то фактически им будут давать очень большие сроки. Я думаю, что мы сделаем все, чтобы о них знали подробно, это доказательство того, что они не потерялись. Когда нам говорят о том, что там есть добровольцы с одной стороны, с другой - если попадают кадровые военные, то нам говорят, что эти люди заблудились", - сказал Тандит.

По его словам, в этом случае факт присутствия российских военных на Донбассе не подлежит сомнению.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.