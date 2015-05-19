Взятых в плен военных РФ, скорее всего, обменяют – российский военный журналист

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

"Этих двоих сейчас, скорее всего, обменяют. Это нужно сейчас обеим сторонам. Украине - показать, что в войне участвуют российские военнослужащие. России - чтобы не потерять лицо. Но произойдет это только и исключительно из-за шумихи", - предположил он.

Читайте такжеВоенные рассказали, как задерживали российских диверсантов в зоне АТО (видео)

По его словам, "вторые, третьи, десятые и сто двадцатые пленные не будут нужны уже никому".

Вместе с тем, Бабченко подчеркнул, что "если Россия не участвует в войне, как она постоянно заявляет об этом сейчас, а вы (военные - УНИАН) едете в Украину, как "отпускники", "добровольцы", "заблудившиеся" или как уволенные за день до того, как попали в плен - вы не являетесь военнослужащими… И никакие конвенции на вас не распространяются. Вы являетесь террористами".

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.