В Генштабе сообщили, что на фугасе под Попасной подорвался полковник

Об этом в ходе бессрочного телемарафона "Украина превыше всего" в эфире "5 канала" сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сегодня днем автомобиль УАЗ "Хантер" двигался по определенному маршруту. На борту его находилось двое украинских военных, один из них высокого чина - это заместитель командира части по логистике, полковник. На борту также находились трое волонтеров. Сейчас выясняется, по какому маршруту и с какой целью двигался этот автомобиль. На грунтовой дороге недалеко от Попасной произошел взрыв, то есть, внедорожник подорвался на фугасе. В результате взрыва погибли двое украинских военнослужащих. Также погибли двое волонтеров. Третий волонтер с большим количеством ожогов (специалисты-медики говорят, что у него обгорело около 80% тела) сейчас находится в больнице. Врачи борются за его жизнь", - отметил он.

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Напомним, как сообщалось ранее, сегодня после обеда на грунтовой дороге возле Попасной Луганской области, которая ведет к селу Троицкое, на фугасе подорвался военный автомобиль "Хантер". В результате двое волонтеров и двое нацгвардийцев погибли. Еще один волонтер ранен.