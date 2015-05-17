На Луганщине военный автомобиль подорвался на фугасе: погибли боец "Нацгвардии" и волонтеры

16:52, 17 мая 2015
Война
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Москаль сообщил, что взрыв произошел на грунтовой дороге возле Попасной.

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Сегодня, 17 мая, возле Попасной, что на Луганщине, на фугасе подорвался военный автомобиль «Хантер». Погибли один нацгвардиец и трое волонтеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

"Только что выехали из Троицкого Попаснянского района, вблизи Дебальцево. По дороге стало известно, что несколько часов назад, около обеда, на грунтовой дороге возле Попасной, которая ведет в село Троицкое, на фугасе подорвался военный автомобиль «Хантер». По данным, которые уточняются, погибли один нацгвардиец и трое волонтеров из западной Украины. Еще один военнослужащий ранен", - написал он.

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"Сегодня этой дорогой меня убеждали ехать на Троицкое. Но поскольку на грунтовых дорогах часто закладывают фугасы, я принял решение ехать по асфальтированной трассе", - добавил Москаль.

Только выехали из Троицкого Попаснянского района, вблизи Дебальцева. По дороге стало известно, что несколько часов назад, бы...

Posted by Hennadii Moskal on 17 мая 2015 г.

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