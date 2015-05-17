Под Попасной погибли двое бойцов "Нацгвардии" и двое волонтеров (уточнено)

По обновленным данным в автомобиле, который подорвался неподалеку Попасной, погибли двое военных и двое волонтеров.

Двое волонтеров и двое нацгвардийцев погибли на Луганщине, их машина, что двигалась по грунтовой дороге в сторону Попасной, подорвалась на противотанковой мине. Еще один волонтер ранен, сообщил "5-му каналу" по телефону глава городской военно-гражданской администрации Роман Власенко.

Ранее об этом инциденте сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль. Информацию об инциденте "5 каналу" подтвердили в Штабе АТО. А в пресс-службе Национальной гвардии Украины уточнили: авто, в котором ехали двое военнослужащих и волонтеры, подорвалось на неуправляемом фугасе.

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"Сегодня в обед в поселке Парусовка, это окраина Попасной, произошел террористический акт. На противотанковой мине подорвался автомобиль с бойцами нацгвардии и волонтерами. По моей информации 4-200, 1-300. Автомобиль полностью разбит", - сообщил руководитель Попаснянской военно-гражданской администрации Роман Власенко.