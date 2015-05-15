В "Правом секторе" заявили, что в Песках почти не осталось жителей и уцелевших домов

В Песках, недалеко от Донецкого аэропорта, осталось около 10-15 человек, из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков в поселке почти не осталось целых домов.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Елена Белозерская.

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"В Песках, по моим оценкам, мирных жителей осталось примерно 10-15 человек - это несколько семей. Целых домов там, ну может, один-два на все село. Однозначно остальные дома восстановлению не подлежат. Там все надо сносить и отстраивать заново, как когда-то построили заново город Грозный", - отметила она.

Белозерская также сообщила, что кроме Песков из тяжелой артиллерии боевики фактически ежедневно обстреливают населенные пункты Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Карловка.