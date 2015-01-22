В сети появились фотографии разрушенного поселка возле Донецкого аэропорта

Журналист Роман Бочкала опубликовал фотографии обстрелянного поселка Пески, который находится неподалеку от уничтоженного Донецкого аэропорта.

"Целых домов не осталось. Но есть еще такие, в которых можно спрятаться", - отметил журналист.

Бочкала добавляет, что боевики пытаются разрушить здания, чтобы не дать украинским военным удержать занятые позиции.

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"Но самое главное! С момента обострения конфликта украинские военные не утратили НИ МЕТРА подконтрольной им территории!", - подчеркивает журналист.