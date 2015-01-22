В сети появились фотографии разрушенного поселка возле Донецкого аэропорта
19:15, 22 января 2015Война
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Журналист Роман Бочкала отмечает, что целых домов в Песках не осталось.
Обстрелянній поселок Пески / Фото: Роман Бочкала
Журналист Роман Бочкала опубликовал фотографии обстрелянного поселка Пески, который находится неподалеку от уничтоженного Донецкого аэропорта.
"Целых домов не осталось. Но есть еще такие, в которых можно спрятаться", - отметил журналист.
Бочкала добавляет, что боевики пытаются разрушить здания, чтобы не дать украинским военным удержать занятые позиции.
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"Но самое главное! С момента обострения конфликта украинские военные не утратили НИ МЕТРА подконтрольной им территории!", - подчеркивает журналист.
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