Двое бойцов ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

В течение суток, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевого задания, на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.