В Генштабе озвучили сумму выплат военным АТО за уничтоженную технику боевиков

Соответствующую информацию опубликовано на страничке Генштаба ВСУ в Facebook.

Согласно представленным данным, с начала выплаты военнослужащие уже получили 7,4 миллиона гривень, а до конца мая планируется выплатить также еще 7,2 миллиона гривень.

В Генштабе сообщили, что доказано уничтожение участниками АТО 29 танков, а также захват еще двух. Кроме того, уничтожено 55 ББМ и 80 артиллерийских установок, 39 автомобилей и 7 беспилотников. Успешно выполнено 79 боевых заданий.

Читайте такжеГенштаб заявил о старте подготовки к пятой волне мобилизации

Ранее Кабмин принял постановление, которое устанавливает дополнительное вознаграждение участникам АТО за уничтожение военной техники противника. Проект постановления был разработан Министерством обороны по инициативе президента Украины Петра Порошенко.