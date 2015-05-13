В Генштабе озвучили сумму выплат военным АТО за уничтоженную технику боевиков

13:00, 13 мая 2015
Война
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о выплатах украинским военнослужащим, принимающим участие в АТО на Донбассе, за уничтожение боевой техники террористов, а также за участие в активных боях.

REUTERS

Соответствующую информацию опубликовано на страничке Генштаба ВСУ в Facebook.

Согласно представленным данным, с начала выплаты военнослужащие уже получили 7,4 миллиона гривень, а до конца мая планируется выплатить также еще 7,2 миллиона гривень.

Facebook

В Генштабе сообщили, что доказано уничтожение участниками АТО 29 танков, а также захват еще двух. Кроме того, уничтожено 55 ББМ и 80 артиллерийских установок, 39 автомобилей и 7 беспилотников. Успешно выполнено 79 боевых заданий.

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Ранее Кабмин принял постановление, которое устанавливает дополнительное вознаграждение участникам АТО за уничтожение военной техники противника. Проект постановления был разработан Министерством обороны по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

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