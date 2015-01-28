За уничтожение военной техники противника бойцы АТО будут получать дополнительное вознаграждение



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, соответствующее постановление принял сегодня на заседании Кабинет министров.

Кроме того, согласно постановлению, бойцам будет увеличено денежное обеспечение.

Проект постановления был разработан Министерством обороны по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

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Постановлением предполагается выплачивать: в двукратном размере - денежное обеспечение военнослужащим, принимающим непосредственное участие в АТО, военных конфликтах; в трехкратном размере - денежное обеспечение военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях с момента объявления военного времени; 1 тыс. грн - за каждые сутки непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях; дополнительное вознаграждение за уничтожение военной техники противника.

Так, за уничтожение автомобиля вознаграждение составляет 10 минимальных заработных плат (12 тыс. грн); танка - 40 минимальных заработных плат (48 тыс. грн); реактивной системы залпового огня - 50 минимальных заработных плат (60 тыс. грн); боевого самолета - 100 минимальных заработных плат (121 тыс. грн).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.