Спецслужбы России пытались завербовать полковника ВСУ - СБУ

Спецслужбы РФ применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и высказывали угрозы в адрес его родственников.

В Запорожской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины спецслужбами Российской Федерации во время его поездки в аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса ВСУ, во время поездки к родным, проживающим на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ», - говорится в сообщении.

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Установлено, что во время собеседования представители российской спецслужбы применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и высказывали угрозы в адрес его родственников.

«Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество с спецслужбой страны-агрессора. По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера относительно обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона. Согласно отработанными инструкциями, «агент» должен был передавать собранные разведданные во время следующих поездок на Крымский полуостров», - сообщили в СБУ.

Отмечается, что, вернувшись домой, мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества и обратился в СБУ, где подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач.

Учитывая, что гражданин добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о попытке привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ, и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.