Украинская армия получила от США материально-техническую помощь

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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"Вчера министр обороны Степан Полторак провел встречу с конгрессменом США Фредом Аптоном. Министр поблагодарил за оказанную материальную помощь и отметил, что не менее важной является политическая поддержка США", - рассказала Виктория Кушнир.

"В настоящее время материально-техническая помощь США, предоставленная украинской армии, составляет $25 млн", - сказала Виктория Кушнир.