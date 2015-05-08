Украинская армия получила от США материально-техническую помощь

11:13, 08 мая 2015
Война
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США предоставили украинской армии материально-технической помощи на $25 млн.

Солдаты

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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"Вчера министр обороны Степан Полторак провел встречу с конгрессменом США Фредом Аптоном. Министр поблагодарил за оказанную материальную помощь и отметил, что не менее важной является политическая поддержка США", - рассказала Виктория Кушнир.

"В настоящее время материально-техническая помощь США, предоставленная украинской армии, составляет $25 млн", - сказала Виктория Кушнир.

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