Украинская армия получила от США материально-техническую помощь
11:13, 08 мая 2015Война
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США предоставили украинской армии материально-технической помощи на $25 млн.
США передали помощь для украинской армии / УНИАН
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.
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"Вчера министр обороны Степан Полторак провел встречу с конгрессменом США Фредом Аптоном. Министр поблагодарил за оказанную материальную помощь и отметил, что не менее важной является политическая поддержка США", - рассказала Виктория Кушнир.
"В настоящее время материально-техническая помощь США, предоставленная украинской армии, составляет $25 млн", - сказала Виктория Кушнир.
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