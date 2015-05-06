Десантники из США учат украинцев пользоваться станциями засекреченной радиосвязи

11:55, 06 мая 2015
Политика
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Американские десантники обучают украинских военных пользоваться новыми радиостанциями засекреченной связи.

The Official Home Page of the United States Army

Об этом сообщил посол США в Украине Джефри Пайєтт в Twitter.

«Солдаты 173-й учат украинских коллег пользоваться новыми радиостанциями засекреченной связи для повышения уровня безопасности во время боевых действий», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украину прибыли американские инструкторы для обучения украинских военных организовывать оборону, выявлять позиции боевиков, оказывать медицинскую помощь.

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