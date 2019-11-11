Оккупанты понесли потери на Донбассе - офицер ВСУ
11:15, 11 ноября 2019Война
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По словам офицера, один оккупант ранен.
REUTERS
Российские оккупанты на Донбассе 10 ноября понесли потери - один ликвидирован, а еще один ранен.
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Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Потери российско-оккупационных войск 10.11.2019 года составили два человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек, санитарные (300) – один человек", – говорится в его сообщении.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России со стороны юга.
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