Министр обороны оценил вероятность нападения РФ с юга (видео)

Андрей Загороднюк отметил, что процесс милитаризации в оккупированном Крыму продолжается.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России со стороны юга.

Об этом он сказал в эфире «1+1».

«Мы всегда чувствуем угрозу. Наша задача ─ защитить страну при любых сценариях. Мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (России ─ ред.), Известные нам еще с начала года», ─ сказал министр.

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Загороднюк отметил, что процесс милитаризации в оккупированном Крыму продолжается.

«Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях противника. Мы не видим сценария, что угроза критически выросла», ─ добавил он.

На вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, министр сказал: «Да».

Андрея Загороднюка Верховная Рада назначила на должность министра обороны Украины 29 августа 2019 года.