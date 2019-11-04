В США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести все силы с Донбасса

В посольстве США считают, что отвод украинских войск способствует восстановлению суверенитета Украины.

В Соединенных Штатах Америки приветствуют завершение разведения сил в районе Золотого и призывают Российскую Федерацию вывести все свои силы с востока Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

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"Мы приветствуем завершение отвода сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Владимира Зеленского и его команды по решению конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность страны", - подчеркнули американские дипломаты.

"Мы призываем Россию полностью выполнить Минские соглашения и вывести все свои силы с востока Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

В тот же день министр сообщил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины. 3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны. В штабе ООС заявили, что разминирование возле Золотого-4 продлится до 9 ноября.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств «нормандского формата». Среди них - разведение сил и средств возле Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация «в правовом смысле» «формулы Штайнмайера».