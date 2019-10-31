Зеленский: разведение войск в Петровском начнется 4 ноября

У президента нет никаких сомнений, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что 4 ноября должно начаться разведения войск в Петровском, если не будет обстрелов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

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«Если всё будет безопасно и в Петровском в течение недели, вы знаете, что 7 дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», - отметил Зеленский.

Поэтому, отметил президент, у него нет никаких сомнений, что состоится встреча лидеров стран «нормандского формата», «если все стороны хотят и стремятся встретиться в «нормандской четверке», потому что главный результат - это договоренность о прекращении войны».

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние один километр, процесс должен длиться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.