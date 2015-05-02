Москаль: Новотошкивку обстреляли из танков российские регулярные войска

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Читайте такжеБоевики из тяжелой артиллерии обстреляли силы АТО в Песках, Широкино и АвдеевкеКак отмечается в сообщении, несколько снарядов и мин залетели в самый центр села возле разрушенного предварительными обстрелами торгового центра и водонапорной башни. В нескольких многоэтажных домах от взрывных волн вылетели окна и двери. Еще несколько снарядов и мин взорвались в огородах и не нанесли серьезных повреждений.

«Огонь из танков велся с села Жолобок, что в нескольких километрах от Новотошкивки на Бахмутке, - сообщает Геннадий Москаль. - Это село, которое стоит за нашим 29-м блокпостом, оккупировано российскими регулярными войсками, в частности, там стоят танки с экипажами из Бурятии. Минометный огонь по Новотошкивке велся из лесополосы, что недалеко от Голубовского (село возле Орехово, оккупировано боевиками так называемой ЛНР)».

По предварительным данным никто из мирных жителей не ранен и не погиб, информация о пострадавших военных выясняется, подчеркивается в сообщении.