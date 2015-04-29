Горловку обстреляли из крупнокалиберной артиллерии: разрушены шесть домов, есть погибший - СМИ

Во время обстрела Горловки разрушено шесть домов, один мужчина погиб, ранена женщина. Об этом сообщает местное издание 06242.

В Горловке впервые с начала перемирия, из крупнокалиберной артиллерии обстреляны густонаселенные жилмассивы города.

В результате обстрела имеются попадания в жилые дома, разрушены шесть частных домов, из них четыре в Никитовском районе и два в Центрально-городском.

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В результате обстрела в Никитовском районе города погиб мужчина, около 50 лет. Женщина 1963 года рождения, по предварительным данным проживающая в районе Бессарабки, получила тяжелое осколочное ранение головы, и сейчас находится в реанимации.

Спасатели МЧС города ликвидировали 7 пожаров.

В городе обесточены 18 электроподстанций. Также в Горловке после ночного обстрела произошло возгорание газопровода высокого давления.

Как сообщал УНИАН, ночью в районе Горловки шел ожесточенный бой.

Как сообщил сайт города Горловки Донецкой области со ссылкой на местных жителей, с 23 часов 28 апреля в Горловке больше не действует договор о прекращении огня: вблизи от города шел ожесточенный бой. «Через город на северо-запад проследовала колонна тяжелого вооружения боевиков в район автодрома, откуда была произведена серия артиллерийских залпов в сторону Дзержинска, находящегося под контролем украинских военных», - говорится в сообщении.

Также обстрел из тяжелого вооружения боевики вели из центральной части города - от оптового рынка (район шахты "Кочегарка") - через весь Центрально-городской район.