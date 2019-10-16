Минобороны внесло в Книги памяти имена более трех тысяч погибших украинских воинов

Речь идет только о боевых потерях среди украинских военных.

Министерство обороны Украины внесло в Книгу памяти имена 2 тыс. 627 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще 440 военнослужащих прочих силовых структур.

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Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, об этом сегодня, 16 октября, на брифинге заявил заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины по научной работе Ярослав Тынченко.

"По состоянию на сегодняшний день, в Зале Памяти на территории Министерства обороны в Книгу Памяти внесены имена 2 тыс. 627 погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 440 погибших военнослужащих из других силовых структур, а именно: Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины", - сказал Тынченко.

Он отметил, что в Книгу Памяти внесены только боевые потери.

Зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мировой мир и порядок. Зал специально расположен таким образом, чтобы в него могли зайти военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, а также рядовые граждане, чтобы отдать дань памяти своим защитникам.

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек.