Оккупанты сегодня умышленно ударили по участку разведения сил возле Золотого – штаб

Противник дважды намеренно обстрелял участок разведения сил и средств в районе города Золотое на Луганщине.

На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим тишины.

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - отмечается в сводке.

Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 10.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.