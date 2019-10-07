Оккупанты сегодня умышленно ударили по участку разведения сил возле Золотого – штаб
На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим тишины.
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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.
«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - отмечается в сводке.
Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 10.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.