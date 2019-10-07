У Путина отказались дать гарантии отвода войск боевиков в районе Петровского и Золотого

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное на сегодня разведение сил вблизи Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Кремле отказались дать гарантии отвода войск российских боевиков в районе Петровского и Золотого, объяснив это тем, что РФ не является «стороной конфликта», а только может оказывать на них «влияние».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, может ли Кремль дать гарантии отвода войск незаконных вооруженных формирований на Донбассе от Петровского и Золотого, что должно открыть возможность для встречи глав стран «нормандского формата».

«Вы знаете, что Москва наряду с Берлином и Парижем являются гарантом Минского плана действий и, как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, под которой стоят подписи четырёх (глав государств «нормандского формата» - УНИАН), чтобы все эти мероприятия выполнялись», - сказал Песков.

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На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что в данном конкретном случае Кремль не может дать соответствующих гарантий, он подчеркнул: «Мы с вами говорим об урегулировании внутриукраинского конфликта. Вы знаете, что Кремль безусловно имеет определенное влияние на «республики Донбасса», но вы знаете, что «республики Донбасса» в данном случае - это самостоятельный субъект урегулирования этого конфликта».

«Кремль не является стороной этого конфликта», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения на протяжении семи дней режима тишины, однако боевики продолжали обстрелы.

Сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

6 октября представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перспектива саммита в «нормандском формате» прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Он добавил, что также перед саммитом Украина «должна осуществить имплементацию формулы Штайнмайера в законодательство».