Зеленский обсудил с главами военных и силовых ведомств новое разведение сил на Донбассе

На встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской.

На следующей неделе представители власти посетят на Донбассе Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.

Это было решено во время встречи Владимира Зеленского, посвященной вопросам безопасности и обороны, говорится на странице Офиса президента в фейсбуке.

На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

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Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Зеленский сказал, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него.

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно участники уделили внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, которые защищали территориальную целостность Украины, не отменят. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведения подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

13 сентября Зеленский заявил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.