"Не понимают, что происходит": ветеран АТО рассказал о реакции на передовой на "формулу Штайнмайера"

По мнению бойца, договоренность о выводе из ОРДЛО всех вооруженных формирований выполняться не будет.

План мирного урегулирования на Донбассе, известный как "формула Штайнмайера", является "легализацией бандитов".

Такое заявление сделал участник войны на Донбассе Глеб Бабич. По его словам, внедрение "формулы Штайнмайера" фактически является "легализацией бандитов" через "якобы выборы", передает «Обозреватель».

Читайте такжеЗеленский ищет мира, а не капитуляции, которую уже дважды в виде "Минска" подписали к нему – Яременко

Бабич напомнил, что подписание документа вызвало протесты в Киеве и других городах: "Протестный потенциал Украины себя демонстрировал уже не один раз. Это естественная реакция нашего общества на то, что происходит. Можно не выходить, но тогда у нас точно будет как за поребриком".

"Я не буду расписываться за всех, выскажу свое личное мнение. План Штайнмайера – это сдача государственных интересов. Это неотвратимая легализация всего того, что сейчас есть на Донбассе. Это легализация бандитов через якобы "выборы". Там говорится о том, что будут проведены выборы вроде бы по законам Украины, но контролировать это будет ОБСЕ", – заявил ветеран АТО.

По его мнению, договоренность о выводе из ОРДЛО всех вооруженных формирований выполняться не будет.

"Россия сейчас не признает своего присутствия на Донбассе. Поэтому, если Россия говорит – ок, здесь нас больше нет, то ничего не изменится. Выборы могут происходить только после того, как Украина восстановит контроль над всей территорией Донбасса и, конечно, над границей между нами и Российской Федерацией. Никаких других способов реализации этого не может быть. А потом будут выборы по законам Украины", – отметил он.

По словам Бабича, он обсуждал план Штайнмайера с украинскими военными, которые находятся на передовой – "они откровенно не понимают того, что происходит".

Как сообщал УНИАН, вечером, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам объяснил, что Украина не подписывала никаких соглашений с подконтрольными России незаконными формированиями "ЛДНР", а согласовала "формулу Штайнмайера" письмом на имя специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.