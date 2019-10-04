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"Не понимают, что происходит": ветеран АТО рассказал о реакции на передовой на "формулу Штайнмайера"

05:37, 04 октября 2019
Война
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REUTERS

Такое заявление сделал участник войны на Донбассе Глеб Бабич. По его словам, внедрение "формулы Штайнмайера" фактически является "легализацией бандитов" через "якобы выборы", передает «Обозреватель».

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Бабич напомнил, что подписание документа вызвало протесты в Киеве и других городах: "Протестный потенциал Украины себя демонстрировал уже не один раз. Это естественная реакция нашего общества на то, что происходит. Можно не выходить, но тогда у нас точно будет как за поребриком".

"Я не буду расписываться за всех, выскажу свое личное мнение. План Штайнмайера – это сдача государственных интересов. Это неотвратимая легализация всего того, что сейчас есть на Донбассе. Это легализация бандитов через якобы "выборы". Там говорится о том, что будут проведены выборы вроде бы по законам Украины, но контролировать это будет ОБСЕ", – заявил ветеран АТО.

По его мнению, договоренность о выводе из ОРДЛО всех вооруженных формирований выполняться не будет.

"Россия сейчас не признает своего присутствия на Донбассе. Поэтому, если Россия говорит – ок, здесь нас больше нет, то ничего не изменится. Выборы могут происходить только после того, как Украина восстановит контроль над всей территорией Донбасса и, конечно, над границей между нами и Российской Федерацией. Никаких других способов реализации этого не может быть. А потом будут выборы по законам Украины", – отметил он.

По словам Бабича, он обсуждал план Штайнмайера с украинскими военными, которые находятся на передовой – "они откровенно не понимают того, что происходит".

Как сообщал УНИАН, вечером, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам объяснил, что Украина не подписывала никаких соглашений с подконтрольными России незаконными формированиями "ЛДНР", а согласовала "формулу Штайнмайера" письмом на имя специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

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Теги: #формула Штайнмайера