Зеленский обратился к украинцам: Киев не подписывал никаких соглашений с "ЛДНР" (видео)

Украина в письме спецпредставителя ОБСЕ показала согласование позиций по тексту "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не подписывала никаких соглашений с подконтрольными России незаконными формированиями "ЛДНР", а согласовала "формулу Штайнмайера" письмом на имя специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось на украинских телеканалах.

"Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми "ДНР" или "ЛНР"? Нет! Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, где показали согласование позиций по тексту этой формулы", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Сайдіка, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдик, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».