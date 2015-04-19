Украинская сторона предложила наблюдателям ОБСЕ установить веб-камеры в Авдеевке

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С целью усиления возможностей СММ ОБСЕ по осуществлению мониторинга и верификации режима прекращения огня украинской стороной СЦКК было предложено инспекторам Миссии рассмотреть возможность установки веб-камер в районе населенного пункта Авдеевка», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина назвала условие демилитаризации Широкино

Кроме того, по данным Минобороны, для осуществления более эффективного мониторинга режима прекращения огня принято решение об установлении в районе населенного пункта Пески дополнительного поста наблюдения украинской стороны.

В министерстве также отметили, что инспекторы СММ ОБСЕ во время посещения позиций сил АТО в районе населенного пункта Пески могли пообщаться с командирами подразделений Вооруженных сил Украины и убедиться в том, что действия украинских военнослужащих, в отличие от незаконных вооруженных формирований, направлены на безусловное соблюдение режима прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская сторона также предложила миссии ОБСЕ установить в Широкино веб-камеры для мониторинга за прекращением огня.